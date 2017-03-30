Самые привлекательные работодатели России
Согласно условиям премии, статуэтку Randstad Award получают два самых привлекательных работодателя – российская и иностранная компании. В этом году победителями премии были признаны компании "Газпром нефть" и Mercedez-Benz.
Компания "Газпром", являвшаяся самым привлекательным работодателем России на протяжении 2014 – 2016 годов, согласно условиям премии, в 2017 году перешла в "Зал славы Randstad Award".
Согласно данным исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad, в этом году рейтинг наиболее важных для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (так ответили 69% респондентов), финансовая стабильность компании (60%) и возможности карьерного роста (42%). Любопытно, что ранее наряду с заработной платой и финансовой стабильностью в тройку лидеров входил такой фактор, как гарантии долгосрочной занятости – на протяжении последних трех лет его важность отмечали более 40% участников опроса (2014 год – 44%, 2015 год – 44%, 2016 год – 48%). В этом году впервые за все время проведения исследования в России гарантия долгосрочной занятости не достигла отметки 40% – лишь 36% респондентов назвали его одним из ключевых критериев выбора нового места работы.
Логичным продолжением исследования стал вопрос о том, готовы ли соискатели к переквалификации в случае, если в результате роботизации их специальность станет невостребованной. Ответ "Готов, если буду получать как минимум столько же" выбрали 70% респондентов, "Мне это не нужно" – 25%, "Готов ради перехода на новую работу" – 3%.
Среди тех, кто оказался не готов к переквалификации, 8% ответили, что их навыки применимы только в текущей отрасли, а 11%, несмотря на возможные трудности, намерены держаться выбранной отрасли по ряду других причин.
В церемонии вручения премии CHARMOUS 2017 участвовало более 200 успешных и красивых женщин
Тут и привычная распевность, и актуальный речитатив, типичный для группы фолк-лексикон и живые жаргонизмы нового века
Два знаменитых исторических отеля предложат гостям специальное дегустационное меню
Церемония вручения премии CHARMOUS обещает стать самым стильным светским событием весны
Дети по всей стране смогут выбрать своих кумиров
Фильм рассказывает о немом бездомном, который за свою особенность получил прозвище Герасим
В одно время и в одном месте вы и ваш ребенок погрузитесь в красочный мир спорта
Прозвучат как новые, так и старые песни
Фестиваль откроет публике новые имена в российской музыке
Коллеги сенатора соболезнуют его родным и близким
Общественность обсуждает поступок популярного музыканта
Звезда "Дома-2", расставшаяся с монакским бизнесменом, нашла любовь в США
Депутат Верховной рады сделал официальное заявление