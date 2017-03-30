Самые привлекательные работодатели России

30 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения международной премии Randstad Award-2017. В четвертый раз подряд АНКОР и Randstad представили итоги крупнейшего в мире независимого исследования и наградили самых привлекательных работодателей России.

Согласно условиям премии, статуэтку Randstad Award получают два самых привлекательных работодателя – российская и иностранная компании. В этом году победителями премии были признаны компании "Газпром нефть" и Mercedez-Benz.



Компания "Газпром", являвшаяся самым привлекательным работодателем России на протяжении 2014 – 2016 годов, согласно условиям премии, в 2017 году перешла в "Зал славы Randstad Award".

Согласно данным исследования привлекательности работодателя по заказу Randstad, в этом году рейтинг наиболее важных для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (так ответили 69% респондентов), финансовая стабильность компании (60%) и возможности карьерного роста (42%). Любопытно, что ранее наряду с заработной платой и финансовой стабильностью в тройку лидеров входил такой фактор, как гарантии долгосрочной занятости – на протяжении последних трех лет его важность отмечали более 40% участников опроса (2014 год – 44%, 2015 год – 44%, 2016 год – 48%). В этом году впервые за все время проведения исследования в России гарантия долгосрочной занятости не достигла отметки 40% – лишь 36% респондентов назвали его одним из ключевых критериев выбора нового места работы.

Логичным продолжением исследования стал вопрос о том, готовы ли соискатели к переквалификации в случае, если в результате роботизации их специальность станет невостребованной. Ответ "Готов, если буду получать как минимум столько же" выбрали 70% респондентов, "Мне это не нужно" – 25%, "Готов ради перехода на новую работу" – 3%.



Среди тех, кто оказался не готов к переквалификации, 8% ответили, что их навыки применимы только в текущей отрасли, а 11%, несмотря на возможные трудности, намерены держаться выбранной отрасли по ряду других причин.