В Санкт-Петербурге пройдут "Недели Испании"
Меню разработаны шеф-поваром отеля "Casa Fuster Hotel" Ориолом Гонсалесом (Oriol Canillas Gonzalez). Вдохновением для создания меню послужила уникальная архитектура двух ярких городов – Санкт-Петербурга и Барселоны. Например, в Astoria Café гости смогут попробовать шоколадный мусс "Дом книги" с мятой и мороженым из японского чая матча или салат из 30 овощей "Сад Гауди", а также отдать должное искусству Рамона Касаса (Ramón Casas) и попробовать карамелизированного молочного поросенка с кремом из фиолетовой моркови и груши с анисом.
В баре Lichfield гостей порадуют такими блюдами, как яйцо-пашот с кубиками маринованного тунца, лобстером с кремом из молодого горошка и сладким соусом чили или мини-бургером с карамелизованным луком и сыром бри.
Новое меню появится в ресторане Astoria Café и баре Lichfield 3 апреля 2017 года.
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