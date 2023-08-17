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Четверг 17 августа

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Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области

Андрей Воробьев: запущенный МЦД-3 повысит доступность транспорта для миллиона жителей Московской области
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На третьем направлении Московских диаметров, состоящем из 41 станции, 21 станция находится в Московской области. Губернатор Воробьев подчеркнул, что регион значительно вложился в модернизацию 20 станций и прилегающих территорий в рамках подготовки к запуску этой линии.

«Каждое открытие МЦД – это большое событие, потому что и качество поездки, и стоимость совершенно другие: 180 и 65 рублей – огромная разница. МЦД предполагает современный подвижной состав, инфраструктуру, благоустройство, парковочное пространство – это перемены для огромного количества подмосковных городов. Сейчас в районе МЦД-3 проживает 1 млн. человек, а в ближайшей перспективе будет гораздо больше», – прокомментировал Воробьев.

Президент РФ, Губернатор. Запуск движения по МЦД-3 "Зеленоград – Раменское". Фото: Антон Чернов

Третье направление Московских диаметров также связано с проектом высокоскоростной железной дороги «Москва – Санкт-Петербург», и в этом контексте планируется реконструкция пяти станций на территории Подмосковья.

На маршруте «Зеленоград – Раменское» будут использоваться современные отечественные электропоезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д. В часы пик интервал движения составит 5-6 минут, синхронизированный с графиком московского метро.

Стоимость проезда по этой линии Московских диаметров будет варьироваться в зависимости от тарифной зоны, оплачивать его можно будет с помощью карты «Тройка».

Станции МЦД-3 станут пересадочными пунктами для более чем 200 маршрутов. Уже более 115 автобусов специально обновили, чтобы пассажирам было более комфортно.

17 августа 2023, 18:39
Президент РФ, Губернатор. Запуск движения по МЦД-3 «Зеленоград - Раменское». Фото: Антон Чернов

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа

МинЖКХ: Модернизация инженерных объектов ЖКХ коснется 129 тыс. жителей Воскресенского городского округа
С 2023 по 2027 год в городском округе Воскресенск под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области запланировано реализовать 39 мероприятий на сумму 1 491,97 млн рублей для 128,75 тыс. человек. «С целью обеспечения населения качественной услугой водоотведения в Воскресенске в этом году начнется реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г.

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах

Этим летом в Солнечногорске устранят почти 23 тысячи квадратных метров дефектов асфальта во дворах
Второй этап ремонта ям во дворах и внутриквартальных проездах проходит на территории Московской области. Работы осуществляются в 28 муниципалитетах, в том числе и городском округе Солнечногорск. В первую волну в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ Московской области, по всему региону уже восстановили 353 826 кв.км. дорожного покрытия. «На первом этапе в городском округе Солнечногорск было отремонтировано более 2,8 тысяч квадратных метров, а это более 560 ям.

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине

Андрей Воробьев объявил об открытии в августе благоустроенного лесопарка во Фрязине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства и встретился с предпринимателями, которые планируют открыть бизнес в лесопарке. «Сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина.

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона. "В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке.

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