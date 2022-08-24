Собянин выделил 8,7 тысячи человек и 2386 единиц техники для помощи в тушении пожаров

Для тушения пожаров в Рязанской области Москва выделила 8,7 тысячи человек, более 2,3 тысячи единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, спасатели локализуют возгорание в течение одного-двух суток.

