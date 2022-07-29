Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье

На днях горожане с изумлением заметили, что площадь перед одним из торговых центров буквально облеплена многочисленными бледнокрылыми мотыльками. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", скорее всего, это бабочки непарного шелкопряда. Обеспокоенные сотрудники ТРЦ вызвали МЧС, и специалисты уже взяли насекомых на экспертизу.
Нашествие бабочек непарного шелкопряда – это довольно необычное явление, но в ряде регионов оно уже встречалось да и в самом Подмосковье такая ситуация бывала несколько десятилетий назад. По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", эти насекомые уже атаковали Ульяновскую и Рязанскую область, а также Чечню.
Расплодившиеся бабочки опасны для местных лесов – в период активного размножения они объедают деревья и кусты, поэтому экологи несколько встревожены. При этом отмечается, что непосредственно для людей бабочки опасности не представляют.