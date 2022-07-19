Жители подмосковного Пушкино заступились за водителя автобуса

Инцидент произошел на остановке. В салон вошел нетрезвый мужчина, который попытался расплатиться мелочью. Шофер отказался принимать монеты, так как в автобусе действует бесконтактная система оплаты. Он несколько раз повторил, что оплата возможно только по карте. Как сообщает "Царьград", с 19 июля в Подмосковье можно расплатиться одной картой сразу за четверых.

В итоге пассажир вышел, положил на лавку свой пакет и вернулся в салон. "Никто не заметил, что у него в руке зажат канцелярский нож. Беспредельщик накинулся на водителя, полоснул его по предплечью и выскочил", – цитирует очевидца интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За водителя вступилась одна из пассажирок. Она подбежала к дебоширу и распылила в его сторону перцовый баллончик. В произошедшем разбирается полиция.



