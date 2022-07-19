В Ленобласти в хозяйственной постройке нашли человеческий скелет

В поселке Левашово Ленинградской области наткнулись на ужасающую находку. Сообщается, что в хозяйственной постройке нашли человеческие останки.
По данным телеканала "360", возраст и пол погибшего определить невозможно. Проводится расследование.
В поселке Левашово Ленинградской области наткнулись на ужасающую находку. Сообщается, что в хозяйственной постройке нашли человеческие останки.
По данным телеканала "360", возраст и пол погибшего определить невозможно. Проводится расследование.
Неожиданно
Оперативная сводка
Это крест на всю жизнь
Звезда в бешенстве