В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей

Москвича подозревают в краже чемодана. В дежурную часть по факту случившегося обратился житель Красногорска.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", в чемодане находились личные вещи и почти 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Москвича подозревают в краже чемодана. В дежурную часть по факту случившегося обратился житель Красногорска.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", в чемодане находились личные вещи и почти 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Что случилось?
Внезапная смерть
Они счастливы уже 20 лет
Не смог сказать ни слова