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В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш

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Житель кемеровской Радуги совершил преступление. Сообщается, что мужчина убил россиянина из-за неудачного розыгрыша.

По данным сайта VSE42.RU, подозреваемый услышал, как его подруге звонит неизвестный и предлагает приятно провести время. После этого кемеровчанин предложил звонившему выяснить отношения с глазу на глаз. Уже при встрече злоумышленник нанес оппоненту ножевое ранение. Потерпевший успел вызвать скорую помощь, но скончался до приезда медиков. Выяснилось, что мужчина всего лишь хотел разыграть знакомую по предложению своей жены, что и стало причиной трагедии, передает сайт "Подмосковье сегодня".

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Автор: 10 марта 2022, 17:18 Источник: Сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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