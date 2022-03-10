В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента

Жители Ростова-на-Дону наткнулись на ужасающую находку. По данным, которые стали доступны прессе, под окнами общежития на улице Зорге нашли тело студента.
Умершему было 19 лет, сообщает РИА ФАН. По факту случившегося организована проверка.
Жители Ростова-на-Дону наткнулись на ужасающую находку. По данным, которые стали доступны прессе, под окнами общежития на улице Зорге нашли тело студента.
Умершему было 19 лет, сообщает РИА ФАН. По факту случившегося организована проверка.
Потасовка была сегодня
Сколько еще осталось королеве
Потрясение и трепет
Звезда ответила на оскорбления