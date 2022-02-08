В Ленобласти упавший с крыши лед убил рабочего

В Ленинградской области произошла трагедия. СМИ сообщают, что рабочий погиб в результате падения на него льда с крыши фабрики.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
В Ленинградской области произошла трагедия. СМИ сообщают, что рабочий погиб в результате падения на него льда с крыши фабрики.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
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