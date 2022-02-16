Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти

В Мурино Ленинградской области мужчина расписал подъезд жилого дома кровью. Он написал на стене "Меня здесь нет". VSE42.RU сообщают, что ссора пары дошла до поножовщины, затем мужчина заблокировал дверь холодильником и попытался сбежать из квартиры по козырьку парадной.

По данным очевидцев, буйного забрала полиция, а пострадавшую увезли на скорой. Как сообщают "Вести Подмосковья", жители дома уже около года страдают от выходок агрессивного мужчины. Теперь в случившемся предстоит разбираться правоохранителям.