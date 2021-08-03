Фотографа-убийцу Лошагина выпустили из колонии по решению суда

Чкаловский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошака, который отбывает наказание за убийство. Адвокат заключенного отдельно отметил, что подзащитный погасил задолженности перед потерпевшими. Об этом сообщает URA.RU.
В 2015 году его признали виновным в смерти супруги модели Юлии Прокопьевой и приговорили к 10 годам колонии. Следствие установило, что 22 августа 2013 года фотограф в состоянии алкогольного опьянения избил жену, свернул ей шею, а затем отвез тело в лес и поджог его.
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