В Приморье женщина скончалась от теплового удара

Жительница Приморья была на даче и потеряла сознание. Родственники жительницы города Артем самостоятельно доставили ее в травмпункт, где врачи и бригада скорой пытались реанимировать пострадавшую в течение получаса.
К сожалению, она так и не пришла в сознание и скончалась. Как сообщает канал "360", причиной смерти стал тепловой удар.
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