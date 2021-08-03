Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Вторник
3 августа
Лента новостей
10:27
Западные сказочники распространяют страшилки о "ЧВК Вагнера"
10:26
Фотографа-убийцу Лошагина выпустили из колонии по решению суда
10:18
Джаз снова приходит в Коктебель
10:10
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 августа
09:47
Посол России в США: Госдеп лукавит и пытается предстать в "белых фраках"
09:44
В Приморье женщина скончалась от теплового удара
09:39
"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой
09:29
В Якутии потушили восемь лесных пожаров за сутки
09:23
Пусть поплачет: Кончаловский объяснил необходимость бить ребенка и орать на него
09:16
Землетрясение в шесть баллов зарегистрировано в Индийском океане
08:47
Милонов дал оценку заявлениям Европы о возможных боевых действиях со стороны России
08:46
Вызывали скорую и полицию: появились детали жестокого избиения тяжелобольной жены звезды "Отпетых мошенников"
06:39
Появилась информация о влиятельном покровителе Милохина
04:36
К чему снится подруга
02:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 3 августа
00:09
"Просто бомба!": Клава Кока с голой грудью возбудила россиян
22:00
Заросший Малахов всполошил россиян
21:50
Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР
21:49
В Москве десантники устроили погром в интим-магазине и избили продавца
21:30
Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"
21:20
Гибель россиян официально подтверждена: появились подробности жуткой аварии в Турции
21:13
Белорусская оппозиция хочет организовать выборы без Лукашенко
20:32
В Ростове на рынке произошла стрельба
20:24
Политолог Березовец: Спецслужбы Украины опустились ниже плинтуса
19:47
В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом
19:18
В Якутии почти вся семья погибла в аварии
19:08
"Ух ты!": Гришаеву застукали в обнимку с молодым красавцем
18:59
"Украина вляпалась в скандал": как Зеленский борется с Порошенко
18:31
"Не состоялась как мать": ребенок Тимати оказался в ужасном положении
18:22
Всплыло видео зверской расправы над танцором певицы Дорофеевой
18:12
"Хватит только на бутылку": Разбогатевший Лещенко обрек помощника на нужду
18:02
Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу
18:00
"Преступный сговор": Цепкало рассказал об узурпации власти в Белоруссии
17:53
Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах
17:40
Организм не справился: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
17:38
Стас Пьеха рассказал о здоровье избитого сына: Психолог поставил диагнозы
17:26
Глава МИД Украины пригрозил России "камнями с неба" из-за Крыма
17:08
"Что с ним?": вид отъевшегося Козловского вызвал оторопь
16:55
"Осталось чуть-чуть": тяжелобольная Алиса Аршавина раскрыла детали своего состояния
16:52
Сексуальная Лопес на яхте за 130 миллионов долларов восхитила своими формами
16:44
В Подмосковье женщина обманом лишила пенсионерку крупной суммы
16:39
Внедорожный тест-драйв под Тарутино
16:39
Стало известно о состоянии госпитализированной с множественными переломами звезды "Штрафбата"
16:26
Молитесь: 53-летняя Кабо после тяжелых переломов не может работать
16:19
"Короче, пить меньше надо": певица Слава оправдалась за странное поведение
16:06
Стало известно о пополнении в семье бывшей солистки "Ранеток"
16:05
Анджелина Джоли рискнула жизнью: Смертельная опасность
15:59
Родившая от Табакова экс-возлюбленная обратилась к актеру: Мы будем рядом, даже если ты перехочешь
15:58
Заговорившую об изменах Брежневу сняли в ресторане с молодым красавцем
15:58
Уткин обвинил белорусскую спортсменку Тимановскую в предательстве
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Приморье женщина скончалась от теплового удара

прочитано 137 раз

Жительница Приморья была на даче и потеряла сознание. Родственники жительницы города Артем самостоятельно доставили ее в травмпункт, где врачи и бригада скорой пытались реанимировать пострадавшую в течение получаса.

К сожалению, она так и не пришла в сознание и скончалась. Как сообщает канал "360", причиной смерти стал тепловой удар.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

3 августа 2021, 09:44 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Актера вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Мать, тебе в Кащенко пора!": Собчак об изгнании из дома Богомоловым после странной выходки

Ксюша о реакции мужа
Шоу-бизнес

"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы

Что случилось со звездой
Шоу-бизнес

С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой

Голый орешек звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+