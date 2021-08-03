В Якутии потушили восемь лесных пожаров за сутки

За минувшие сутки в Якутии потушили восемь природных лесных пожаров. Огонь ликвидирован на территории почти 11 тысяч гектаров.
Как сообщает RT, всего в регионе зарегистрирован 141 очаг возгорания. На территории республики сохраняется сложная пожарная обстановка.
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