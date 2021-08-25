В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек

В Самарской области на территории Кинельского района машина вылетела в кювет. ДТП произошло по вине пьяного водителя, который не справился с управлением. Пассажир легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи.
Как сообщает "Царьград", водитель не только был пьян, но и не имел прав. Он ехал из села Домашка в село Спиридоновка.
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