В подмосковной Балашихе загорелся склад

Как сообщает пресс-служба МЧС, на территории промзоны в Балашихе Московской области загорелся склад. Огонь возник на территории порядка 1,4 тысячи квадратных метров.
О пострадавших пока не сообщается. К тушению пожара привлекли 69 человек и 21 единицу техники.
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