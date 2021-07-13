В аварии на Ямале пострадал велосипедист

Авария произошла накануне вечером в поселке Пурпе Ямало-Ненецкого автономного округа. Велосипедист ехал вдоль трассы в наушниках и не услышал машину, которая двигалась сзади.

Он захотел повернуть, но не обозначил свой маневр согласно правилам дорожного движения. В результате произошло столкновение. Велосипедист получил травмы.