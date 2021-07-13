Житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна после известия об измене жены

Ужасающая ситуация произошла в Иркутске. По данным прессы, местный житель грозится выбросить из окна маленького ребенка.

СМИ приводят неподтвержденную информацию о том, что гражданин решился на совершение противоправного деяния из-за того, что ему изменила жена. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Пятый канал.