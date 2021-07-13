В Мытищах угрозы девушке в автобусе закончились массовой дракой

Конфликт пассажиров автобуса в Подмосковье обернулся серьезными последствиями. Стало известно, что в салоне транспортного средства группа мужчин начла приставать к девушке и угрожать ей.

Неравнодушный гражданин вступился за женщину, что привело к драке. Очевидцы разняли конфликтующих, вытолкнув зачинщиков из автобуса. Произошедшее попало в объектив камеры мобильного телефона, передает "Царьград".