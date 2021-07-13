В Геленджике при взрыве в отеле погиб человек

В Краснодарский крае случилось ЧП, данные о котором распространяют российские СМИ. Уточняется, что при взрыве газа в гостинице погиб человек.
Также есть информация о пострадавших, передает сайт VSE42.RU. На месте работают экстренные службы.
В Краснодарский крае случилось ЧП, данные о котором распространяют российские СМИ. Уточняется, что при взрыве газа в гостинице погиб человек.
Также есть информация о пострадавших, передает сайт VSE42.RU. На месте работают экстренные службы.
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