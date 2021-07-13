В Саратове пьяный пациент напал на врача из-за просьбы надеть маску

Серьезный инцидент произошел в Саратовской области. Стало известно, что в одном из местных медицинских учреждений пациент напал на врача.
Конфликт между выпившим мужчиной и работницей больницы произошел из-за просьбы надеть маску. Злоумышленник толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой. На данный момент нарушитель правопорядка задержан, передает телеканал "360".
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