В Кемерове сошел с рельсов трамвай

Утром 8 июня возле остановки "10-я линия" в южной части Кемерова сошел с рельсов трамвай, предает сайт VSE42.RU. В результате в утренний час пик движение по маршруту было остановлено. Сообщается, что многие люди не смогли вовремя добраться до работы.
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