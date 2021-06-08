В Кемерове сошел с рельсов трамвай

Утром 8 июня возле остановки "10-я линия" в южной части Кемерова сошел с рельсов трамвай, предает сайт VSE42.RU. В результате в утренний час пик движение по маршруту было остановлено. Сообщается, что многие люди не смогли вовремя добраться до работы.