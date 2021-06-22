Под Москвой двух вьетнамок засыпало в землянке

Двое гражданок Вьетнама 45 и 47 лет вырыли землянку где-то под городом Раменское в Московской области для спасения от жары. Почва обвалилась, передает "Радио 1". В результате обе женщины погибли.
Двое гражданок Вьетнама 45 и 47 лет вырыли землянку где-то под городом Раменское в Московской области для спасения от жары. Почва обвалилась, передает "Радио 1". В результате обе женщины погибли.
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