За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Среда
2 июня
Лента новостей
21:12
Путин провел переговоры с главой Всемирного банка
20:58
Делаем ставки: появилась информация об имени еще не рожденной дочери Меган Маркл
20:49
В ООН поговорили о русских солдатах в Донбассе
20:34
Астрахань накрыла пыльная буря
20:27
Попавший в больницу Моргенштерн рассказал о сокровенном
20:25
В Москве объявили в розыск охотника на геев
19:56
В Китае горит крупнейший завод Apple
19:51
"89 звучат немыслимо": вскрылись неожиданные факты о Киркорове
19:46
Под Москвой машина сбила ребенка на самокате
19:46
"Кукуха отъехала": Самбурская с бородой вызвала оторопь
19:45
Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице
19:39
Из заповедника сбежало стадо слонов
19:24
Житель Кузбасса забил родного брата кувалдой
19:12
Молодая супруга Петросяна откровенно рассказала о заработке
19:10
"Два довольных Тельца": Кабаева подтвердила слухи о новом романе
18:34
"Что ее слушать?": экс-супруг обвинил Салтыкову в проблемах с головой
18:28
Вдова Хворостовского в подвенечном платье произвела фурор: Какое счастье
18:04
"Помню свои слезы": Кудрявцева рассказала об онкологии
17:42
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
17:32
Оскандалившийся Валерий Гаркалин объяснил собственное исчезновение
17:21
В США заявили о превращении Байдена в "мальчика на побегушках" для Кремля
17:17
"Кость проколола кишку": в семью Макеевой пришла беда
17:02
"Судить не смею": соперница Макеевой крепко приложила лживую актрису и ее нового мужа
16:49
Запрет импорта кормов может оставить домашних животных без еды
16:48
Скоро в роддом? Арзамасова из "Папиных дочек" показала подросший живот
16:47
Остро нуждающаяся в деньгах жена Петросяна пошла на крайние меры: Так себя обесценивает
16:42
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
16:21
Катавшийся с детской горки лихач разбился в ДТП
16:20
Избранник Манижи опроверг любовную связь с певицей
16:03
Лазарев показал свою маленькую гордость
15:47
"Это видят уже все!": коллега Бузовой призвал скрывать от публики ее состояние
15:35
"Стрессанул": Павел Деревянко потерпел грандиозное фиаско
15:22
Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
15:17
"Оставила место на кладбище": Тотьмянина готовится к похоронам Ягудина
15:09
Уже четвертый: появилась информация о беременности Миддлтон
14:59
Сын Заворотнюк лишился волос на фоне слухов об ухудшении состояния матери
14:53
Евгений Цыганов рассказал о страшном скандале на празднике первенца
14:53
Свадебное платье? Волочкову сняли в торжественном виде после расставания с любовником
14:33
Жительницу Красногорска судят за двойное убийство
14:26
В России могут упростить получение пенсий
14:26
В Домодедове воры оставили без света участок дороги
14:23
Погребняк врезала страдающей от страшного недуга Аршавиной: Тебя уже бросили
14:20
"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду
14:15
"Он не жил": продюсер прокомментировал информацию о раке у Андрея Данилко
14:11
Ведущая "Орла и решки" раскрыла причину развода
14:07
Российская туристка пропала в лесах Свердловской области
13:55
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
13:46
При взрыве газа в Вологодской области пострадали дети
13:43
"Больная тема": Кудрявцеву отправили за пределы России
13:42
Раздвинувшая ноги Каменских всполошила народ
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
Поплавская влепила оплеуху зациклившейся на сексе Прокловой
"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

Житель Кузбасса забил родного брата кувалдой

прочитано 385 раз

По меткому выражению Михаила Булгакова, который вложил свою мудрость в уста Воланда, москвичей испортил квартирный вопрос. Как показывает практика, страдают от него не только жители столицы.

Так, двое уже немолодых брата, жителей города Киселевск, решили обсудить, как им поделить недвижимость родителей. Драться из-за завещания было пока рано – и мать и отец на момент разговора были еще живы. Тем не менее, обсуждение оказалось настолько острым, что один из них кувалдой забил до смерти своего оппонента, а тело несчастного сбросил в яму.

Расследование в отношении 63-летнего жителя Кузбасса завершено, передает сайт VSE42.RU. Мужчина частично признал свою вину, однако настаивает, что убивать родственника не планировал. Теперь дело предстоит рассмотреть суду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 2 июня 2021, 19:24 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Достаточно выпили": Волчек, Кваша и Толмачева после возлияний оказались в одной постели

Елена Яковлева рассказала о курьезном случае
Шоу-бизнес

Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью

Актрису не узнать
Шоу-бизнес

"Помню свои слезы": Кудрявцева рассказала об онкологии

Телеведущая рассказала о страшном диагнозе
Шоу-бизнес

Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице

Телеведущая еле говорит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+