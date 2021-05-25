Названы самые депрессивные регионы России

Демограф Алексей Ракша перечислил самые депрессивные регионы России. Их рейтинг был составлен по результатам исследования проекта "Трезвая Россия".
Ракша сообщил, что аутсайдерами оказались Брянская, Орловская, Псковская, Смоленская и Ленинградская области. Специалист добавил, что их жители часто переезжают в Москву и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, главные причины "депрессии" регионов – слабая экономика и нехватка рабочих мест, сообщает телеканал "Царьград".
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