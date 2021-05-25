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Регионы

Названы самые депрессивные регионы России

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Демограф Алексей Ракша перечислил самые депрессивные регионы России. Их рейтинг был составлен по результатам исследования проекта "Трезвая Россия".

Ракша сообщил, что аутсайдерами оказались Брянская, Орловская, Псковская, Смоленская и Ленинградская области. Специалист добавил, что их жители часто переезжают в Москву и Санкт-Петербург. По мнению эксперта, главные причины "депрессии" регионов – слабая экономика и нехватка рабочих мест, сообщает телеканал "Царьград".

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Автор: 25 мая 2021, 19:33 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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