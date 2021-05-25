В Подмосковье у пенсионерки отобрали 300 тысяч

У 84-летней жительницы подмосковных Химок мошенники обманом отобрали накопления в размере 300 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленник связался с пожилой женщиной и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил ее в том, что ее сын сбил пешехода. Для того, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. он потребовал 300 тысяч. Пенсионерка собрала деньги и передала сумку с ними пришедшему к ней мужчине. Его задержали. Звонившего разыскивает полиция.