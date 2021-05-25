Задержание планировавшего теракт в Норильске попал на видео

Еще за две с половиной недели до 9 мая российские спецслужбы задержали сторонника запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*". Сообщается, что злоумышленник планировал устроить взрыв во время Парада Победы в Норильске. Операция ФСБ по его задержанию сняли на видео, передает Пятый канал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
* Организация запрещена на территории РФ
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