В Кемерово тучная дама застряла в ванной

Утром 25 мая в экстренные службы Кемерова поступил звонок. Женщина рассказала, что услышала из соседней квартиры женские крики, а на стук в дверь ей никто не открыл. На место выехали специалисты.
Спасатели вскрыли дверь и зашли внутрь. В ванной они обнаружили 170-килограммовую пострадавшую, передает сайт VSE42.RU. Выяснилось, что женщина хотела утром принять душ, но поскользнулась и упала. Самостоятельно подняться из-за своих габаритов она не смогла.
Пострадавшую высвободили специалисты. Травм они не обнаружили, поэтому просто помогли женщине добраться до кровати.
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