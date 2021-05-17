В Петербурге мужчина упал со стремянки и попал в реанимацию

На Лесной улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина занимался установкой теплицы. Он забрался на стремянку и упал с нее, передает РИА ФАН. При падении головой петербуржец ударился о бетонное основание дома. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое и поместили его в шоковую реанимацию.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Предатели
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?