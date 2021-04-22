На юге Петербурга загорелся жилой многоквартирный дом

В северной столице России произошел серьезный инцидент, данные о котором всплыли в СМИ. Уточняется, что в городе загорелся жилой дом.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Кадры с пожаром публикует Пятый канал. Обстоятельства случившегося на дынный момент выясняются.
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