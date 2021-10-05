В Краснодарском крае из-за осадков сместились жилые дома

В Краснодарском крае из-за погодных условий произошел серьезный инцидент. Обильные осадки спровоцировали подвижку грунта и смещение жилых домов в поселке.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", всех жильцов пришлось временно расселить. Эксперты выясняют все обстоятельства случившегося для принятия дальнейших решений.
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