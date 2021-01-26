Житель Петербурга разогнал автомобильную пробку с помощью зонта

В северной столице произошел любопытный прецедент. Уточняется, что житель города увидел, что на дорого из-за поломки светофора образовалась большая пробка.

Мужчина смог отрегулировать движение с помощью зонта, который был у него под рукой. Дело в том, что гражданин неплохо знает ПДД. Благодаря его инициативе затор рассосался, передает "Радио 1".