Житель Петербурга разогнал автомобильную пробку с помощью зонта

В северной столице произошел любопытный прецедент. Уточняется, что житель города увидел, что на дорого из-за поломки светофора образовалась большая пробка.
Мужчина смог отрегулировать движение с помощью зонта, который был у него под рукой. Дело в том, что гражданин неплохо знает ПДД. Благодаря его инициативе затор рассосался, передает "Радио 1".
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