В Подмосковье тренер по футболу избил двух полицейских

В подмосковной Шатуре зафиксирован серьезный инцидент. Футбольного тренера подозревают в избиении двух сотрудников правоохранительных органов.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", правоохранители остановили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник стал распускать руки и нанес блюстителям порядка травмы. По факту случившегося проводится проверка.
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