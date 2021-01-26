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В Подмосковье тренер по футболу избил двух полицейских

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В подмосковной Шатуре зафиксирован серьезный инцидент. Футбольного тренера подозревают в избиении двух сотрудников правоохранительных органов.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", правоохранители остановили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник стал распускать руки и нанес блюстителям порядка травмы. По факту случившегося проводится проверка.

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Автор: 26 января 2021, 18:44 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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