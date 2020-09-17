Житель Прокопьевска получил срок за устроенную аварию

Суд приговорил жителя Прокопьевска к шести годам лишения свободы. Уточняется, что гражданин сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и устроил аварию.
В результате случившегося погиб пассажир авто. Виновному предстоит отбывать срок в исправительной колонии общего режима, пишет сайт VSE42.RU.
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