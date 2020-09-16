Уфимские врачи смогли пришить ногу фермеру после несчастного случая

В Уфе врачи совершили невозможное. Хирурги пришили ногу фермеру, который лишился ее в результате несчастного случая.
По данным Life, мужчина потерял часть тела при использовании косилки. Операция прошла успешно, фермер уже выписан из больницы.
В Уфе врачи совершили невозможное. Хирурги пришили ногу фермеру, который лишился ее в результате несчастного случая.
По данным Life, мужчина потерял часть тела при использовании косилки. Операция прошла успешно, фермер уже выписан из больницы.
Стриптизер сделал официальное заявление
Артист обнародовал фото
Артистка была в коме два года
В отношениях супругов кипят настоящие страсти
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Муж не хочет детей
Мужики перевелись
Россия тихо идёт к коммунизму.
Сочи это Россия
Почему люди обижают животных?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
У Тарзана беременна любовница