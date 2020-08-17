В Екатеринбурге в День города утонула женщина

В одном из водоемов Екатеринбурга обнаружили тело женщины. По предварительным данным, россиянка утонула в пруду во время празднования Дня города.
Смерть женщины является следствием несчастного случая, пишет Ura.ru. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства случившегося.
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