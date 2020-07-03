В Казани росгвардейца посадили на 9 с половиной лет за убийство избранницы

В Казани сотрудника Росгвардии признали виновным в смерти женщины. Подсудимого отправили в колонию строгого режима на девять в половиной лет.
Уточняется, что преступление было совершено осенью 2018 года. Судя по материалам дела, парень избил свою избранницу и выбросил ее с балкона.
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