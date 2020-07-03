В Тыве возбудили дело об убийстве после пропажи маленького ребенка

После пропажи маленького ребенка в Тыве в Следственном комитете России возбудили уголовное дело. Малыш исчез накануне вечером, пока мать ребенка куражилась с собутыльником у водоема.
Куда делось чадо россиянки – неизвестно. На допросе она сослалась на сильную степень алкогольного опьянения.
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