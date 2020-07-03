На Сахалине обнаружили труп отравленного этиловым спиртом младенца

На Сахалине обнаружили тело младенца, отравленного этиловым спиртом. По данным телеграм-канала Hue, мама малышки вела асоциальный образ жизни, а отец работал.
Соседи уверяют, что женщина пила постоянно. Сотрудники органов опеки уже несколько раз приезжали в жилище семьи, но этот раз был уже последним – ребенок скончался. Еще больше вопросов вызывают новые факты – в крови ребенка обнаружили алкоголь.
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