В Солнечногорске задержали наркокурьеров с партией психотропных веществ

В Солнечногорске правоохранители задержали двух наркокурьеров. Злоумышленники искали так называемую закладку в лесу, где их ждали стражи порядка.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в машине преступников было два килограмма психоактивных веществ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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