В Ленинградской области под завалами нашли тела двух рабочих

В деревне Пигелево Ленинградской области нашли тела двух рабочих. По предварительным данным, мужчины погибли, когда рыли колодец.
Трупы извлечены из-под завалов, пишет RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
В деревне Пигелево Ленинградской области нашли тела двух рабочих. По предварительным данным, мужчины погибли, когда рыли колодец.
Трупы извлечены из-под завалов, пишет RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
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