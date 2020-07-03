В Ингушетии двоих полицейских экстренно госпитализировали после аварии

В Ингушетии произошла серьезная авария. Полицейская машина столкнулась с "Газелью".
Два сотрудника правоохранительных органов попали в реанимацию. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет НСН.
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