Под Самарой свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за утечки газа

В Самарской области случилось серьезное ЧП. В одном из поселков произошла утечка газа.
Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать свыше 1,5 тысячи человек. Ведутся работы по устранению последствий аварии, пишет НСН.
В Самарской области случилось серьезное ЧП. В одном из поселков произошла утечка газа.
Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать свыше 1,5 тысячи человек. Ведутся работы по устранению последствий аварии, пишет НСН.
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