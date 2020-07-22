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Смерч в Сочи попал на видео

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Очевидцы сняли на камеру, как из моря в Адлерском районе Сочи выходит смерч, передает Пятый канал. На записи ветер разрушает постройки, поднимает в воздух беседку и лежаки.

Свидетели отметили, что все произошло в считаные минуты. Информации о пострадавших не поступало.

Автор: 22 июля 2020, 09:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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