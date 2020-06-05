В Башкирии похвастались поимкой чупакабры

Жители села Кузеево в Башкирии похвастались поимкой таинственного зверя, которого уже назвали чупакаброй. По их словам, животное с большой головой, развитой челюстью, длинными конечностями и хвостом проникало в курятники, отрывало птицам головы и выпивало их кровь.
Похвастаться поимкой и представить ученым вид неизвестного зверя селяне, однако, не могут. После поимки чупакабру убили, а тушу сожгли, передает "Царьград". Что это было за животное, сказать невозможно.
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