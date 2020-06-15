В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

На улице Барвинка в Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии, передает URA.ru. Участие в побоище приняли порядка 40 человек.
Информации о пострадавших не поступало. Примечательно, что днем ранее на этой же улице произошло массовое столкновение приезжих.
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