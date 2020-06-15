Три человека пострадали при взрыве в Петербурге

В одном из помещений строящегося на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге военного корабля "Иван Папанин" произошел взрыв, передает Пятый канал. По сообщениям МЧС, речь идет о "хлопке газовоздушной смеси".
В результате ЧП пострадали трое рабочих. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
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