В Волгограде задержан готовивший бойню в школе подросток

Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде юношу 2005 года рождения, передает RT. Его подозревают в подготовке к массовому убийству в школе.

У подростка изъят целый арсенал: самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и компоненты для производства бомб. Подробности выясняются, расследование продолжается.