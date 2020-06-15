В Краснодаре умерла изуродовавшая пациенток "доктор-смерть"

Лжехирург, которую собирались судить за то, что она искалечила пациентов, умерла в больнице, не приходя в сознание, передает РИА ФАН. В Сети Алену Верди называли "доктором-смертью": одна из ее пациенток после операции скончалась, еще несколько были изуродованы.

В начале лета Верди попала в больницу. Сообщалось, что ее настиг инсульт, мозг был серьезно поражен. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В сознание она так и не пришла.